سماعات تنبه المشاة على الطرقات

المصدر: دبي - البيان

صمم فريق من الباحثين في معهد علوم البيانات في جامعة كولومبيا، أخيراً، نظام سماعات لتحذير المشاة من المخاطر الوشيكة على الطرقات.

ففي كل مكان، أصبح مشهد مطأطئي الرأس على الطرقات، الذين تغطي السماعات أذنيهم وتلتصق هواتفهم بوجوههم، مشهداً عادياً، وهذا السلوك، مع ذلك، يُعتقد أنه وراء تزايد الإصابات والوفيات بحوادث السير في العالم، إذ إن هؤلاء في الغالب لا يسمعون الأصوات من حولهم. تمتاز السماعات الجديدة بميكروفونات مصغرة ومعالجة ذكية للإشارات لرصد أصوات السيارات المقتربة، فإذا ما تبين ظهور خطر وشيك، يرسل النظام تنبيها صوتياً إلى سماعات الرأس.

يقول البرفسور في الهندسة الكهربائية الذي يقود فريق البحث، فريد جيانغ: «نستكشف مجالاً جديداً في تطوير تكنولوجيا غير مكلفة ومنخفضة الطاقة لتوليد آلية تنبيه صوتية للمشاة».

يستخدم فريق البحث تقنيات علم البيانات الأكثر تقدماً لتصميم سماعات الرأس الذكية، إذ تقوم نماذج تعلم الآلة على الهاتف الذكي للمستخدم بتصنيف مئات الإشارات الصوتية من شوارع المدينة والمركبات القريبة لتحذير المستخدمين. وسيجري تصميم الجهاز ليتعرف الناس إلى التنبيهات والتجاوب معها سريعاً.