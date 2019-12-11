شاهد.. الليل الأزرق في إقليم روسي

المصدر: البيان الإلكتروني

شاهد سكان إقليم ألتاي في روسيا مساء الأحد الماضي ومضة غريبة زرقاء في السماء، لفترة قصيرة جدا.

وأفادت صحيفة ألتايسكايا برافدا المحلية أن الومضة كانت ساطعة جدا على الرغم من قصرها، وشاهدها سكان مدن عديدة مثل بييسك وبرناول وأليسكا وغيرها، إضافة لسكان العديد من البلدات والقرى المنتشرة في الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر شهر نوفمبرالماضي شاهد سكان مدن أوفا وكورغان وتولياتي وأورينبورغ وإيجيفسك وغيرها ومضة ساطعة غريبة في السماء، وفق "روسيا اليوم".

وبعد مضي بضعة أيام افترضت وسائل الإعلام أن هذه الومضة كانت نتيجة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "توبل" من قاعدة "كابوسني يار" في مقاطعة آستراخان وأصاب هدفه بميدان "ساري شاغان" في كازاخستان.