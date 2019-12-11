جهاز يعالج قروح البرد «حرارياً»

المصدر: دبي - نهى حوّا

طور مهندس ألماني جهازاً على شكل أحمر شفاه يعالج الأشخاص من قروح البرد عن طريق «الحرارة»، حيث يمكن تسخينه حتى 51 درجة مئوية. وبات هناك نسخة محسنة عنه في بريطانيا تدعى «هيربوثرم»، ويمكن تطبيقه بمجرد الإحساس بالوخز أو الحكة لثلاث ثوانٍ على الجلد.

وقد أفادت صحيفة «ديلي ميل» أن الأبحاث عنه في مجلة «الأمراض الجلدية والتجميلية والاستقصائية» أظهرت تحسن الأعراض «بسرعة أكبر» بالمقارنة مع الكريمات المستخدمة. يقول استشاري الفيروسات في جامعة كامبريدج الدكتور كريس سميث، إن ما يمكن أن تفعله العلاجات هو تسريع الشفاء أو محاولة وقف تفشي القروح.

في العادة يوصف كريم الإسيكلوفير للقروح، لكن بعض الناس أفادوا بأن الجهاز الألماني القائم على مبدأ الحرارة أسهم في تدمير الفيروس لديهم.

ينصح عالم الفيروسات الدكتور بوب لامبكين-وليامز، بوصفه كإضافة وليس بديلاً للكريمات، حيث يشعر المرضى بأنهم تعافوا بسببه.