«الهرم الأكبر» كان أبيض عند بنائه

المصدر: دبي - نهى حوّا

عندما شاهد العالم الهرم الأكبر في مصر، لأول مرة، كان قد فقد بعضاً من السحر الذي أفاض به على مدينة الجيزة الساحلية، لكن الهرم عند بنائه كان أبيض اللون يعكس ضوء شمس مصر القوية بوهج مبهر، كما يفيد فيلم الفيديو الصادر عن مؤسسة «سميثسونيان».

الهرم وهو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، شكل رمزاً للقوة التي تتحدى إدراك البشر، كتب عنه الروائي هرمان ملفيل في أشعاره عام 1891: «بناؤه أشبه ببعض الحرفيين الكونيين»، وقال عالم الآثار المصرية، ميروسلاف فرنر، إن تجاراً وحرفيين قاموا ببنائه، وهؤلاء يتصفون بمهارات كانت مطلوبة بقوة في وقتها.