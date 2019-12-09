"حالة طوارئ مناخية" تحصد لقب تعبير العام

المصدر: دبي - فاتن صبح

إذا سألنا معاجم أكسفورد عن الكلمة أو التعبير الذي سيطر على المزاج العام لسنة 2019، سيطالعك بـ "حالة طوارئ مناخية"، التعبير الذي أطلق عليه "كلمة العام" 2019. ويعرّف المعجم هذا التعبير على أنه "حالة خاصة تتطلّب القيام بفعل فوري لتقليص أو وقف التغييرات المناخية وتفادي الضرر البيئي المبدئي غير القابل للانعكاس الناجم عنها".

تتبع القرارات بشأن تحديد كلمة العام تحاليل مجمّعة من قواعد بيانات لغوية إضافةً لمؤشرات أخرى تقيس التأثير الثقافي لتحديد الكلمة أو التعبير الذي يحيط ب "الأخلاقيات، والمزاج العام أو الاهتمامات العامة للعام، مع توفير أرجحية دوامه كتعبير ذي ثقل ثقافي".

وأشارت معاجم أكسفورد، في إعلانها الخبر إلى أن تعبير "حالة طوارئ مناخية" ارتقت من مرتبة "الالتباس النسبي" إلى "واحدةٍ من أكثر تعابير عام 2019 أهميةً ومناقشةً." وكشفت البيانات أن استخدام التعبير خلال عام 2019 ارتفع بنسبة 10,796 بالمئة عن العام الماضي، وقد اختير من ضمن قائمة قصيرة ضمت "أزمة المناخ" و"النشاط المناخي" و"الانقراض" و"القلق البيئي".