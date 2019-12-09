أمل جديد لمرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بريستول مايرزسكويب للأدوية» أنها حصلت على علاج تجريبي للسرطان، ضمن صفقة استحواذها على شركة «سلجين»، وقد قدم نتائج إيجابية خلال التجارب، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وذكرت الشركة أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

ويقوم العقار على انتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

وشملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً. ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة سجل 53% منهم استجابة تامة.