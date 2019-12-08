الأسبيرين يستطيع التغلب على السرطان

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن جرعات صغيرة من الأسبيرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على السرطان.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن الباحثين درسوا بيانات تخص 140 ألف مواطن أمريكي جمعوها خلال 12.5 سنة، واكتشفوا أن الذين يتعاطون الأسبيرين من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع كانت نسبة الوفيات بينهم بعد إصابتهم بسرطان البروستات، أو القولون، أو المستقيم، أو المبيض أقل من الذين لم يستخدموه في العلاج.

ولكن وفقاً للباحثين هذا الأمر لوحظ فقط لدى الأشخاص الذين كان وزنهم طبيعياً، حيث لم يلاحظ هذا لدى الذين يعانون من نقص أو زيادة وزن. واعترف الباحثون أيضاً بضرورة إجراء بحوث جديدة من أجل اكتشاف العلاقة بين حجم جرعة الأسبيرين ومؤشر كتلة الجسم وفعالية الدواء.