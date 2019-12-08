تسمع صوت والديها لأول مرة

المصدر: دبي - البيان

نشرت وكالة ساوث ويست نيوز سرفيس «إس دبليو إن إس» البريطانية للأنباء صوراً إنسانية رائعة للرضيعة الصماء جورجينا أندرسون، والتي تبلغ من العمر أربعة أشهر فقط، وهي تبدو في غاية السعادة لأنها تسمع أصوات والديها لأول مرة.

ويقول بول، والد جورجينا، إنه وزوجته اكتشفا أن جورجينا مصابة بالصمم بعد فترة وجيزة من ولادتها، وبينما كان الأمر بطبيعة الحال في غاية الصعوبة عليهما، إلا أنهما قررا التعامل معه بإيجابية، فقاما بعد استشارة طبيب بتركيب أجهزة مساعدة على السمع في أذني جورجينا.

في المرة الأولى التي تستمع فيها جورجينا لأصوات والديها، كان رد فعلها يموج بالسعادة والبهجة. وقال بول: «لقد امتلأ قلبي بالفرح لرؤية رد فعلها عند سماع أصواتنا لأول مرة».