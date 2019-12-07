شحنة روسية زنتها 2.5 طن إلى محطة الفضاء

المصدر: موسكو - د ب أ

انطلقت مركبة شحن فضائية روسية متجهة إلى محطة الفضاء الدولية، أمس، حاملة منظومة برمجيات لبرنامج مراقبة الحيوانات الألماني الروسي «إكاروس»، حسبما ذكر مركز الفضاء الألماني «دي إل أر».

ومن المتوقع أن تصل المركبة «بروجريس» غير المأهولة، التي جرى إطلاقها من قاعدة بايكونور كوزمودروم التي تشغلها روسيا في جمهورية كازاخستان السوفييتية سابقا، إلى المختبر المداري يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» في بيان أن المركبة تحمل شحنة زنتها 5ر2 طن تشمل وقودا وأسطوانات هواء وغذاء و«سير» جديداً لجهاز المشي للحفاظ على «اللياقة البدنية (للطاقم) في ظل انعدام الجاذبية».