140 ألف وفاة بالحصبة في 2018

المصدر: دبي - البيان

قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الحصبة أصاب ما يقرب من عشرة ملايين شخص عام 2018، وأودى بحياة نحو 140 ألفاً غالبيتهم أطفال مع حدوث حالات تفش مدمرة للمرض الفيروسي في أنحاء العالم.

وحسب موقع سكاي نيوز، تابعت المنظمة وهي تستعرض أرقاما وصفها مديرها العام بأنها «إساءة»، قائلة إن أغلب الوفيات الناجمة عن الإصابة بالحصبة العام الماضي حدثت بين أطفال أعمارهم أقل من خمسة أعوام ولم يتلقوا التحصين اللازم منه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس «حقيقة أن يتوفى أي طفل بسبب مرض يمكن تجنبه بالأمصال مثل الحصبة هو إساءة وفشل جماعي في حماية الأطفال الأكثر تعرضا للخطر في العالم».

وأشارت المنظمة إلى أن الصورة أسوأ هذا العام، إذ تظهر بيانات مبدئية حتى نوفمبر أن حالات الإصابة زادت بثلاثة أمثال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.