ألف دولار لموزة مثبتة بشريط لاصق

المصدر: وكالات - البيان

شهد معرض ميامي بيع نموذجين من عمل فني لثمرة موز أُلصقت على الحائط بـ120 ألف دولار لكل منهما، وعرض نموذج ثالث مشابه بقيمة 150 ألف دولار. واشترت امرأة فرنسية أحد النموذجين وهما للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الذي يحصل على الموز من سوبر ماركت محلي في ميامي، ثم يلصقه على الحائط باستخدام شريط لاصق.

واشترى رجل فرنسي النسخة الثانية من العمل الفني، الأمر الذي شجع الفنان الإيطالي على رفع سعر النسخة الثالثة من عمله إلى 150 ألف دولار. وقد أعربت مؤسستان بالفعل عن اهتمامهما بهذه القطعة. وصُدم بيروتين، الذي عمل مع كاتيلان مدة 27 عاماً، بمدى اهتمام الكثير من الأشخاص بالموز.