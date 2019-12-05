مواد غذائية تتحدى «انتهاء الصلاحية»

المصدر: برلين - د ب أ

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل هذا يعني أنه يجب التخلص منه؟ يجيب خبراء التغذية الألمانية عن هذا السؤال بالنفي.

وتقول يانينا ديلب من مبادرة «أفضل من أن يتم التخلص منها»: «إذا ما كان يبدو جيداً من حيث الشكل والرائحة والمذاق، لايزال يمكن تناوله».

وتقول ديلب: «التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح هذا».

وكشف الخبراء في الدراسة، أنه إذا كان لديك كمية من البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم، لا يزال يمكن استخدامها في بطاطس مهروسة كريمي. كما يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجاً لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه.

البيض: لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض المنتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائماً لاستخدامه في إعداد التيراميسو، ولكن لايزال رائعاً في الخبز.