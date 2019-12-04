مقبض باب يضيء لدى استشعار الحركة

المصدر: دبي - فاتن صبح

قام استوديو «بين آند تامبلر» بابتكار تصميم فريد من نوعه لمقبض باب مضيء يعمل على إرسال الإشارات الضوئية بمجرّد الشعور باقتراب جسم ما منه.

ويمكن لمقبض الباب أن يعمل لعام كامل بمجرد استخدام بطارية صغيرة بحجم قطعة نقود، حيث يعمل جهاز الاستشعار بداخله على تحويله إلى ضوء يرشد في العتمة ويساعد على تحديد مكان وجوده، ويمنع بالتالي التعثر أو الارتطام والتعرض لحوادث.

وقد علق البعض على هذا التصميم بالقول إنه رغم فائدته فإنهم يفضلون لو اعتمد تصميماً أكثر جماليةً لناحية نماذج الإضاءة كأن تأتي على شكل نجوم أو أشعة ضوء ربما.