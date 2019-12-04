بلاستيك من ثاني أكسيد الكربون

المصدر: دبي ـ البيان

تعد التقنيات الحديثة بتحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلاستيك، ما يقلل من كمية الغاز التي نطلقها في الغلاف الجوي.

ففي مركز المملكة المتحدة لاستغلال ثاني أكسيد الكربون، كما ذكر تقرير لبي بي سي أمس، اكتشف الباحثون طريقة لصنع النايلون من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويقول الدكتور بيتر ستيرينغ، مدير المركز: «إنه ضرب من الجنون الاعتقاد بأنه يمكن صنع النايلون من ثاني أكسيد الكربون، لكننا قمنا بذلك فعلياً».

وقد ابتكر العلماء فرش نوم مصنوعة جزئياً من ثاني أكسيد الكربون (CO2). وفي جميع أنحاء العالم بات يستخدم العلماء ثاني أكسيد الكربون لإنتاج أنواع مختلفة من البلاستيك.