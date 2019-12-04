منازل مستلهمة من بيئة المريخ

المصدر: دبي - البيان

تتعاون وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، مع شركة معمارية، لتصميم منازل مستلهمة من بيئة كوكب المريخ، في مبادرة يسعى من خلالها الجانبان للاستفادة من الطاقات المتجددة لبناء منازل صديقة للبيئة.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية» قدمت «ناسا» نصف مليون دولار لشركة معمارية مقابل إنشاء منزل مستوحى من تكنولوجيا بيئة المريخ.

ويعد المنزل الذي أطلق عليه اسم «تيرا»، صديقاً للبيئة، وقد طبع بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وما يثير الاهتمام في «تيرا»، هو أنه قابل للتحلل حيوياً، وأكثر متانة من المنازل العادية، بنسبة 50%. ويعود سبب ذلك لتصميمه الخارجي، الذي يحتوي على البوليمر الحيوي، وهي مادة مشتقة من محاصيل زراعية كالذرة وقصب السكر، إضافة إلى ألياف البازلت.