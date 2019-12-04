البكاء دليل على اكتئاب الأطفال

المصدر: برلين - د ب أ

الاكتئاب لا يصيب البالغين فحسب، ولكن أيضاً الأطفال والمراهقين. ووضعت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب قائمة بالأعراض مصنفة على حسب الفئة العمرية تساعد في تقرير ما إذا كان التدخل الطبي مطلوباً: فمن سن عام إلى 3 أعوام، تتمثل الأعراض في زيادة البكاء أو انعدام تعابير الوجه أو سرعة الانفعال أو فرط الاهتياج، أو اضطراب عادات الأكل والنوم.

ومن 3 إلى 6 أعوام، تتمثل الأعراض في تعبيرات الوجه الحزينة، سرعة الانفعال، المزاج غير المستقر، القلق، قلة المرح أو الرغبة في اللعب.

ومن 6 إلى 12 عاماً، تتمثل الأعراض في الشعور بالحزن وصعوبة في التركيز أو ضعف الذاكرة، تراجع في الأداء المدرسي، والخوف من المستقبل.

ومن 13 إلى 18 عاماً، تأتي الأعراض في هيئة قلة الثقة بالنفس، كسل، صعوبة في التركيز، تقلب المزاج.