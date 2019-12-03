مكبرات صوت لإنقاذ شعاب البحار

المصدر: دبي - البيان

لا يكل علماء البحار من تطوير طرق متنوعة لإنقاذ الشعاب المرجانية المهددة بالنفوق، فتارة يستزرعونها داخل مختبرات، وتارة يزودونها بتقنيات مقاومة للتلوث.

وبحسب دراسة حديثة نشرتها جامعة «إكسيتر» البريطانية على موقعها الشبكي، توصل فريق من العلماء بالجامعة إلى آلية جديدة من شأنها إنقاذ الشعاب المرجانية من الموت، وهي وضع مكبرات صوت في قيعان البحار والمحيطات بالقرب من أماكن تجمع الشعاب.

وبحسب د. تيم غوردون، رئيس الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة، فإن الفكرة تعتمد على مفهوم «الإثراء الصوتي»، حيث تضطلع المكبرات هنا بوظيفة جلب الأسماك بكميات كبيرة حول الشعاب المهددة بالموت.