20 ألف دولار تعويضاً بسبب «درابزين»

المصدر: دبي - سيد صالح

قضت المحكمة العليا بمقاطعة «كيبك» الكندية بتعويض قيمته 20,000 دولار كندي لمواطنة كندية، وذلك عن الأضرار التي لحقت بها بسبب احتجازها وتغريمها في إحدى محطات المترو بمدينة «مونتريال» بالمقاطعة منذ 10 سنوات.

وبحسب شبكة «سي تي في نيوز» الكندية، جرت الواقعة عام 2009، عندما كانت بيلا كوزواين تستقل السلم الكهربائي، هابطة لمنصة القطارات بمحطة مترو «مونتمورينسي»، ولم تكن ممسكة بدرابزين السلم.

وفوجئت برجل أمن يستوقفها ويشير إلى لافتة تقول «يرجى الاحتراس والإمساك بالدرابزين». وطلب منها أن تتبعه، فرفضت لأنها اعتقدت «أنها لم ترتكب أي خطأ»، على حد تعبيرها.