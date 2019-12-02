اعتزاز وطن

المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

في ذكرى الاتحاد الميمون لدولة الإمارات، تتداعى المشاعر لوصف الاعتزاز الذي يملأ النفوس بالنهضة القائمة على أرض الوطن، وبرايته الخفاقة.. وفي الصورة برج خليفة متوشحاً ألوان علم الإمارات في احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين، تحمل التهنئة لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه الذكرى الغالية.

في ذكرى الاتحاد الميمون لدولة الإمارات، تتداعى المشاعر لوصف الاعتزاز الذي يملأ النفوس بالنهضة القائمة على أرض الوطن، وبرايته الخفاقة.. في الصورة #برج_خليفة متوشحاً ألوان علم #الإمارات في احتفالات #اليوم_الوطني48، مهنئا أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه الذكرى الغالية pic.twitter.com/X1x1RT3Ydk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2019