اعتزاز وطن

المصدر:
  • تصوير: عيسى البلوشي
التاريخ:

في ذكرى الاتحاد الميمون لدولة الإمارات، تتداعى المشاعر لوصف الاعتزاز الذي يملأ النفوس بالنهضة القائمة على أرض الوطن، وبرايته الخفاقة.. وفي الصورة برج خليفة متوشحاً ألوان علم الإمارات في احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين، تحمل التهنئة لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه الذكرى الغالية.

 

كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • اليوم الوطني الـ 88 ،
  • علم الإمارات،
  • برج خليفة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى