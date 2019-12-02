عروس تطلب أجر تصوير زفافها

المصدر: دبي - سيد صالح

من المتعارف عليه أن يتقاضى المصورون الفوتوغرافيون أجراً من العروسين نظير تصوير حفل زفافهما، إلا أن عروساً أمريكية عكست ماهو متبع، وضربت بالمنطق عرض الحائط، بمحاولة إجبار مصور فوتوغرافي على تصوير حفل زفافها، ثم يسدد لها 50 دولاراً مقابل الميزة المتمثلة في التقاط صور للحفل، ثم بيعها لمن يرغب في الحصول عليها.

وروى المصور الواقعة، أمس، عبر موقع «ريديت» الشبكي الأمريكي، من دون أن يذكر اسمه أو اسم العروس، إلا أنه ذكر أن العروس الغريبة الأطوار صديقة قديمة له.

وعندما حاول إقناعها بأن ما تطلبه أمر غريب ومنافٍ للمنطق قطّبت حاجبيها، وقالت بوجه عابس: «إنك صديق سيئ، ولو كنت مكانك لفعلت ذلك من أجلك».

تطوّر الأمر عندما فوجئ المصور بوالد العروس يأتي إلى منزله ويدق الباب صارخاً، ما اضطر المصور إلى الاتصال بالشرطة.