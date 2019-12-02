«تويتر» يعتزم «إحياء ذكرى» الموتى

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إضافة خاصية «إحياء ذكرى» الحسابات التي مات أصحابها قبل بدء حذف الحسابات غير النشطة على الموقع.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن «تويتر» أعاد النظر في سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة بعد أن تلقى الكثير من الرسائل من المستخدمين الذين يريدون إيجاد طريقة لـ«إحياء ذكرى» حسابات المستخدمين الذين ماتوا، وبالتالي الإبقاء عليها قبل بدء تفعيل خطة حذف الحسابات غير النشطة، والتي تستهدف تقديم «معلومات أكثر دقة ومصداقية» عن خدمة «تويتر».

يذكر أن موقع «تويتر» يعتبر أن أي حساب لا يفتحه صاحبه لمدة ستة أشهر حساباً غير نشط.