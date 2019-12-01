أرادت ان تزداد جمالاً... فتشوهت!!

المصدر: إعداد- سيد صالح

تعرضت الشابة البريطانية، لورين وينستانلي، 18 عاماً، لتجربة مريرة، عندما ذهبت إلى أحد صالونات التجميل لحقن شفتيها، فانتهى بها الأمر في المستشفى حيث خضعت للعلاج لمدة أسبوع، بعد أن تعرضت شفتها السفلى لتشوه تام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، اكتشفت الشابة المسكينة أن موظفة التجميل في الصالون قد حقنتها باستخدام حقن رخيصة من نوع رديء، وهو ما أدى إلى تشوهها.

وقالت وينستانلي: «عندما عدت إلى منزلي أحسست بالتورم في شفتي السفلى، وحينما نظرت في المرأة، وجدت الورم قد رفع حجمها بنحو ثلاثة أضعاف، فضلاً عن الألم المبرح»

وأضافت: «أخفقت مهدئات الألم التي تناولتها في تخفيف ألمي، فذهبت إلى المستشفى حيث خضعت لجراحة، ثم فترة نقاهة لمدة أسبوع لإزالة الورم.

لقد شعرت قبل الجراحة بوجنتي تبتلان بسبب الورم المترب من شفتي».

ووفقاً لما ذكرته «ميرور»، فهذه ليست أول خالة تشوه في الوجه تعاني منها سيدات بريطانيات بسبب استخدام حقن رخيصة للشفاه.

