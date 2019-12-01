قرد يصيب عالم ياباني بفيروس

المصدر: دبي - البيان

أصاب قردٌ عالماً يابانياً داخل مختبر بعدوى فيروس «هربس بي» المميتة، وتركه في حالة حرجة، وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن تصريحات أدلى بها المسؤولون بالمختبر.

وأفاد المسؤولون بأنهم يعملون في مختبر تابع لإحدى شركات الأدوية اليابانية التي لم يذكروا اسمها، وتقع في مدينة «كاجوشيما»، غربي اليابان.

وأضافوا أن الواقعة جرت عندما كان العالم يجري اختبارات على أحد أدوية علاج «هربس بي» التي تنتجها الشركة.

وذكر المسؤولون أيضاً أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها في اليابان، فيما جرت 50 واقعة مشابهة في مختلف دول العالم على مدى الـ88 عاماً الأخيرة.

وأضافوا أن العالم الذي تعرض للعدوى يخضع الآن للعلاج في أحد المشافي، ويعاني حمى وصداعاً مؤلماً، فضلاً عن أعراض «هربس بي» التقليدية الأخرى كضيق التنفس والضعف العام.

يصيب «هربس بي» الجهاز العصبي المركزي، وتنتقل عدواه من القرود. ولا تعد العدوى مميتة إذا انتقلت إلى القرود، إلا أنها شديدة الخطورة إذا التقطها إنسان، وقد تؤدي إلى وفاته، ما لم يتلقَ علاجاً سريعاً.