خطوة مهمة لعلاج سرطان البروستاتا

المصدر: دبي - البيان

طوّر فريق من العلماء في «معهد أبحاث السرطان» في لندن عقاراً جديداً لعلاج سرطان البروستاتا، أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال. وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن العقار الجديد، الذي يحمل اسم «أولاباريب»، يعد بمنزلة طفرة في مستقبل علاج سرطان البروستاتا.

وينتمي «أولاباريب» إلى العقاقير التي تطبق مفهوم العقاقير المفصلة خصوصاً حسب ظروف واحتياجات كل مريضة، وتعتمد فكرته الطبية على استهداف نقاط ضعف محددة في الورم السرطاني الذي يهاجم المريض.

ويقول أعضاء الفريق إن «أولاباريب» أثبت نجاحه في الوقاية من سرطان البروستاتا بمعدل يبلغ على الأقل ضِعف أي عقار آخر شائع لعلاج هذا الداء. وعلاوة على ذلك، يتميز «أولاباريب» بكونه أقل إيلاماً للمريض من باقي العقاقير.