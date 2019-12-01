الجوع يدفع دباً قطبياً لافتراس حوت

المصدر: دبي - سيد صالح

في واقعة غريبة، اضطر دب قطبي تحت تأثير الجوع إلى الانقضاض على حوت أبيض وقتله بُغية التهامه في مياه «خليج هدسون» بكندا. وظهرت الواقعة ضمن فقرات أحدث حلقة من البرنامج الوثائقي الشهير «سبع عوالم وكوكب واحد» الذي يقدمه المذيع البريطاني، سير. ديفيد أتينبره، عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال سير. أتينبره في تعليقه على الواقعة إنها حدثت نتيجة نقص مصادر الغذاء المتوافرة لدى الدببة القطبية في سواحل كندا، نتيجة تأثر مياهها بظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة المياه في البحار والمحيطات. وأضاف أن الواقعة تعد من أبرز الأمثلة على تجاوب الحيوانات مع غريزة حب البقاء.