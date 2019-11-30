117 ألف يورو ثمن حذاء نابليون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مزاد " Drouot" أنه تم بيع حذاء نابليون بونابرت بـ117 ألف يورو، ما يعادل (128.8 ألف دولار) بعد عرضه في مزاد علنى.



وقال مزاد " Drouot" على حسابه في "تويتر" إن "حذاء نابليون المشهور تم بيعه بــ 117.208 يورو.. عشاق الإمبراطورية كثيرون" بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح الموقع الإلكتروني للمزاد العلني أن نابليون ارتدى هذا الحذاء عندما كان في المنفى بجزيرة "سانت هيلينا" في المحيط الأطلسي.

وأوضح المزاد أن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في عام 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.