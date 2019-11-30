أول مصنع لتحلية المياه في كينيا

المصدر: دبي - البيان

أقيم في كينيا أخيراً أول مصنع يعمل بالطاقة الشمسية لتحويل مياه المحيط الهندي المالحة الى مياه شرب عذبة نظيفة.

وأفاد موقع «ديزاين بوم» بأن المشروع الذي قامت بتنفيذه منظمة «غيف باور» غير الحكومية يستخدم نظام الترشيح للتحلية وإنتاج مياه عذبة تكفي 35 ألف شخص يومياً.

المشروع أقيم في قرية كيونغا بكينيا وهي قرية صيد سمك صغيرة تضم 3500 شخص على بعد بضعة أميال جنوبي الحدود الصومالية. القرية تقع بمحاذاة المحيط الهندي في منطقة هي موطن محمية بحرية مهمة. ويعد قربها من المحيط موقعاً مثالياً لأول مصنع مياه بالطاقة الشمسية لتلك المنظمة غير الحكومية.

تم وضع أنظمة التحلية المدفوعة بالطاقة الشمسية، في حاويات شحن 20 قدماً، وهي قادرة على إنتاج 50 كيلوواطاً من الكهرباء وإمداد اثنتين من مضخات المياه، لتحويل 75 ألف ليتر من المياه المالحة إلى مياه عذبة كل يوم.

ويعتقد أن المصنع، بتكلفة 20 دولاراً للشخص، قادر على توفير 20 عاماً من الوصول إلى المياه النظيفة.