العثور على أقدم جثة لكلب

المصدر: دبي - البيان

يدرس الباحثون في مركز وراثة المتحجرات السويدي وجامعة «أموسوف» الفيدرالية الروسية، جثة جرو عثر عليه الصيف الماضي في الجليد الأزلي بالقرب من مدينة ياكوتسك بأقصى شمال شرق روسيا. وحسب موقع روسيا اليوم، قال العلماء إن الجرو حفظ في الجليد الأزلي طيلة 18 ألف عام، لذلك تعتبر حالته ممتازة، حيث يمكن التعرف حتى على شاربيه ورمشيه.

ودرس العلماء أسنان الجرو فتوصلوا إلى أنه مات في سن شهرين تقريباً.

وأجرى العلماء تحليل الحمض النووي للجرو ليتأكدوا من هويته كلباً كان أم ذئباً. لكن النتائج الأولى لتحليل الجينوم لم تُسفر عن شيء. وقال البروفيسور في وراثة المتحجرات السويدي، لاق دالن: «لدينا أكبر بنك للحمض النووي الخاص بالكلاب في أوروبا. ونعتزم إجراء فحوص إضافية لاحقاً.