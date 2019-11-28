خزن التفاح في الظلمة يحفظه طازجاً

المصدر: برلين - د ب أ

إذا كنت قد جربت يوماً تخزين كمية كبيرة من التفاح خلال الشتاء، فستعلم أن الحفاظ عليه طازجاً وشهياً مسألة صعبة. ولكن هناك وسيلة لتأخير عملية التقدم في العمر.

حالما يتم قطف التفاح من الشجر يبدأ في التغيير. أولاً ينضج ويصبح أكثر حلاوة ومليئاً بالعصير ولكنه يبدأ سريعاً في فقدان فيتاميناته.

ولكن يمكن إبطاء هذه العملية إذا ما تم تخزين التفاح في غرفة مظلمة ذات رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة تبلغ أربع درجات مئوية، بحسب المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.

ويقول خبراء التغذية إن الأقبية مثالية ولكن إذا لم يكن لديك واحداً، ضع الفاكهة في كيس بلاستيكي قابل للغلق، وقم بإحداث ثقــوب عـدة في الكيـس بالشوكـة قبـل استخدامـه.