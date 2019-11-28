مصر تطلق أول قمر صناعي للاتصالات

المصدر: القاهرة - د ب أ

أطلقت مصر قمرها الصناعي الأول للاتصالات «طيبة 1» مساء أول من أمس بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني.

ويستهدف القمر تقديم خدمات تجارية وحكومية وإنترنت عريض النطاق داخل مصر، وبعض دول حوض النيل ودول أفريقية وأخرى عربية في آسيا. ومن المخطط أن تصل فترة عمل القمر «طيبة 1» إلى أكثر من 15 عاماً، حسبما أضاف التلفزيون المصري.

وتم إطلاق الصاروخ «أريان 5»، بعد تأجيل لمدة 20 دقيقة بسبب ما وصفته «آريان سبيس» بأنه «أمر غير معتاد في مصدر الطاقة».