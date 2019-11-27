علاقة فريدة

ازدان برج خليفة بعلم الشقيقة المملكة العربية السعودية، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لدولة الإمارات، في لفتة تعكس العلاقة المتفردة والاستثنائية بين البلدين.
#برج_خليفة يتزين بألوان العلم #السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لدولة #الإمارات العربية المتحدة #مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك#محمد_بن_سلمان_في_الامارات@BurjKhalifa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2019
تصوير: عيسى البلوشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/x7M4gZsdzJ