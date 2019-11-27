علاقة فريدة

المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

ازدان برج خليفة بعلم الشقيقة المملكة العربية السعودية، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لدولة الإمارات، في لفتة تعكس العلاقة المتفردة والاستثنائية بين البلدين.