إعادة افتتاح أكبر حلبة تزلج في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

أفادت صحيفة «موسكو تايمز» بإعادة افتتاح حلبة التزلج الاصطناعية الأكبر في أوروبا داخل متنزه «معرض منجزات الاقتصاد الوطني» في موسكو، في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لافتتاح المتنزه.

حلبة التزلج أغلقت الشتاء الماضي من أجل أعمال الترميم، وكانت بمثابة كنز للعطلات في موسكو منذ افتتاح أول حلبة للتزلج هناك في عام 1954.

في عام 1960 أقيم أول مهرجان شتوي روسي في المتنزه، وكان يمكن للمرء مشاهدة العروض المسرحية كما الحيوانات، وهي تؤدي الحيل مع مدربيها. ثم توقفت الاحتفالات في التسعينيات وبقيت كذلك حتى 2014 إلى حين افتتاح المتنزه حلبة التزلج الأكبر في أوروبا عام 2015، بقياس 20 ألف متر مربع، حيث تستأنف حالياً الاحتفالات الشتوية السنوية.