50 سنتاً بـ 500 ألف دولار

المصدر: دبي - نهى حوّا

بيعت عملة نقدية نادرة تساوي نصف دولار (50 سنت) في عام 1838، مقابل 504 آلاف دولار أمريكي أخيراً، في مزاد علني في بالتيمور بالولايات المتحدة.

القطعة المعدنية الدائرية التي وصفها بيت مزاد «ستاكس براورز غاليريز» بأنها «عملة أسطورية»، ليست قديمة فحسب، بل نادرة للغاية، وفقاً لموقع «سي.إن.إن».

تم إصدار 20 منها فقط في عام 1838، وتعتقد مؤسسة «سميثسونيان» أنه لم يتبق منها سوى 11 قطعة، أو حتى تسع قطع، وفقاً لبيت المزاد.

سميت تلك القطعة المعدنية التي بيعت تحديداً «كوكس سبسيمن»، وهي تعرض وجه امرأة تضع شريطاً على رأسها مكتوباً عليه «حرية»، ومن الوجهة الأخرى رمز النسر الوطني.

وكانت عملة نقدية لنصف دولار مدموغة بحرف «أو» وتعود لعام 1838 قد بيعت مقابل 763.750 دولاراً أمريكياً في عام 2014. وفي يناير، اشترى شخص من مزاد بفلوريدا واحدة مقابل 444.000 دولار أمريكي.