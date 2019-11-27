اكتشفت أن قطها شبل أسد

المصدر: دبي - نهى حوّا

أصيبت الأرجنتينية فلورنسيا لوبو بالصدمة لدى علمها أن حيوانها الأليف «تيتو» الذي تربيه في منزلها، بعد العثور عليه بالقرب من بلدة شمالي البلاد، ليس قطاً ظريفاً كما كانت تعتقد، بل هو شبل «أسد الجبال» الذي يعرف بـ«البوما».

وقالت الطالبة الجامعية، التي تتخصص في العمل الاجتماعي، إنها كانت تستمتع بصيد السمك مع أخيها بالقرب من بلدة سانتا روزا دي ليلس في محافظة توكومان الشمالية، عندما سمعا صراخاً خفيفاً، حسبما نقلت عنها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فتوجهت مع أخيها باتجاه الصوت، فوجدا ما بدا لهما أنهما «قطتان» على الأرض بالقرب من شجرة، حملتهما لوبو ونقلتهما إلى منزل العائلة، وسمتهما «تيتو» و«داني»، لكن الأخير نفق بعد أسبوعين.

وقالت لوبو للوسيلة الإعلامية الأرجنتينية «إل توكومانو»: «يحب تيتو اللعب والعض والجري سريعاً، والقفز وكل هذا بدا طبيعياً»، لكن نشاطه المفرط تسبب في جرح قدمه، فتوجهت إلى بيطري أكد لها أن الحيوان بين يديها شبل أسد الجبال، من النوع المنتشر في أمريكا الجنوبية. وقامت لوبو أخيراً بتسلميه إلى مؤسسة الرفق بالحيوان في الأرجنتين.