مقطع مؤثر لطفل يشاهد الألوان لأول مرة في حياته

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لطفل مصاب بمرض "عمى الألوان"، كان قد حصل على هدية أعادت لحياته رونقها من جديد.

وتبسم الطفل عندما قال له المعلم إنه سيقدم له هدية، حيث اقترب منه وقدم له نظارة طبية خاصة لمصابي مرض "عمى الألوان"، حيث تساعد الشخص على مشاهدة الألوان على طبيعتها كما يشاهدها الإنسان الطبيعي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وعندما ارتدى الطفل النظارة، انتابه في بادئ الأمر شعور بالفرحة، وما لبث أن بدأت دموعه بالانهمار متأثرا بما رآه، حيث كانت المرة الأولى في حياته وهو يشاهد هذا العدد الكبير من الألوان.

وبعدها احتضن المعلم الطفل ومن ثم قامت المعلمة الأخرى أيضا بنفس الشي، وطلبت منه أن يشاهد الألوان على قائمة الجدول الدوري الموجودة بجانب السبورة.

يشار إلى أن "عمى الألوان"، هو مصطلح يعني إصابة الإنسان بخلل يُفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاثة الأحمر، الأزرق أو الأخضر، أو اللون الناتج عن خلطها معا.