بطلة رفع أثقال ثمانينية!

المصدر: دبي - سيد صالح

نجحت الأمريكية ويلي مورفي (82 عاماً)، في النيل من لص حاول اقتحام منزلها وتلقينه درساً قاسياً لن ينساه مدى حياته. فبحسب ما نشرته، أمس، شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، كانت مورفي تستعد للنوم، حينما سمعت جلبة خارج غرفة نومها، فخرجت لتفاجأ بشاب عشريني تسلل إلى منزلها بُغيَة سرقته.

ولم يعرف الشاب البائس أنه اختار المنزل الخطأ، ذلك أن مورفي بطلة في رفع الأثقال، وتحتفظ بلياقتها كاملة. وقالت مورفي: «عندما رأيت اللص التقطت أقرب شيء طالته يداي، فتصادف أنه طاولة، ثم ألقيتها عليه فتكسرت».

وذكرت البطلة الثمانينية أنها بعد أن تمكنت من اللص تماماً اتصلت بالشرطة كي تأتي وتعتقله.