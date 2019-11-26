أول مكتبة حول الذهان في العالم

المصدر: دبي - البيان

تسعى مجموعة تدعى «الائتلاف ضد الاضطرابات النفسية» لإنشاء أول مكتبة حول الذهان بحيث تطلب مساعدة العامة لتحقيق ذلك.

وذكر موقع «ميد إن أمريكا» نقلاً عن رسالة خطتها الجهة المعنية أن «مكتبة المضادات النفسية بتورنتو» ستصنع التاريخ كأول مكتبة لمضادات الذهان في العالم، وهي تكرّس جهودها لبناء وإتاحة الفرصة للعلماء والناشطين والمجتمع ككل عبر مجموعة من المواد الشاملة لتعزيز وتشجيع النقد للطب النفسي.

ومن المحتمل تدشين المكتبة رسمياً العام المقبل، أما في الوقت الراهن فتسعى المكتبة لطلب تبرعات الكتب من كل مكان بحثاً عن كتب خيالية، أدبية، مجلات، وأفلام ذات صلة بالأمراض النفسية المرتبطة بالذهان، إضافة لكتب عن الطب النفسي الناقد والدراسات حول الجنون.