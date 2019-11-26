129 دولاراً وإقامة فندقية لذواقة الشاي

المصدر: دبي - نهى حوّا

قدم فندق بريطاني أجراً يبلغ 100 استرليني (129 دولاراً) مع إقامة مجانية لليلة واحدة، عن يوم عمل غير عادي، يقضي بمعاينة عدد من المتذوقين مذاق الشاي والكعك والوجبات الخفيفة التي يقدمها الفندق.

ونقل موقع «يو بي أي» عن فندق ومنتجع «دافوديل» في غراسمير بإنجلترا قوله: إن الذواقة الذين تم اختيارهم في أمس، سيتناولون الشاي بعد الظهر مع وجبات خفيفة، بما في ذلك مخبوزات بالشمندر وجبن الماعز، وفطائر النعناع، والكعك، وسيحصلون مقابل هذه الوظيفة على 129 دولاراً، إلى جانب إقامة ليلة مجانية لهم ولضيف.

وقال مسؤولو الفندق: «نعد لإطلاق احتفال (الشاي الفاخر بعد الظهر)، وكنا نبحث عن فريق من المتذوقين لمساعدتنا في التأكد أن ما نقدم يعد الأفضل في بريطانيا».