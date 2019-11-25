أطعمة تعالج إجهاد العين

المصدر: دبي - فاتن صبح

يمضي الناس اليوم معظم أوقاتهم وأعينهم مسمرة على شاشات هواتفهم أو الحواسيب لتتولّد مشكلة إجهاد العين. إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تحافظ على صحة العيون، أبرزها:

الخضار الورقية الغنية بمضادي الأكسدة اللوتين والزياكسانتين الصحيين اللذين يساعدان على تجنب الجذور الحرة في العينين. وهناك الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 .

إضافة إلى الخضروات والفواكه المتضمنة فيتامين C الذي يشكل مخزناً للقوة ويتوافر في الفواكه كالكيوي والبرتقال والفراولة والخضار كالبروكولي والفلفل. والاطعمة المشتملة على فيتامين E وهو مضاد أكسدة قوي وعامل مهم مقاوم لإعتام عدسة العين والتنكس البقعي، مثل: المكسرات.