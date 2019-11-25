تدخل «غينيس» بـ 75 ساعة «هولا هووب»

المصدر: دبي - سيد صالح

دخلت الأسترالية جيني دون موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بعد نجاحها في أداء رقصة «هولا هووب» الشهيرة لمدة 75 ساعة متواصلة، مع فترة توقف للراحة لمدة 5 دقائق فقط كل ساعة، وفقاً لما تسمح به القواعد المفروضة من جانب «غينيس».

وبثت محطة «دبليو تي تي دبليو» التلفزيونية في مدينة «شيكاغو» الأمريكية، حيث تعيش دون، تغطية حية متواصلة للتحدي الماراثوني الذي خاضته دون من أجل تحطيم الرقم القياسي، والذي بدأته يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت منه الجمعة. وكان الرقم القياسي السابق هو 74 ساعة و54 دقيقة، أي أن دون حطمته بفارق 6 دقائق.

وقالت دون (29 عاماً)، في تصريحات للمحطة: «بدأت أشعر بألم مبرح في ساقَي نتيجة تراكم حمض «اللاكتيك» فيهما، ما أدى إلى تيبس ركبتَي». وأضافت: «اضطررت إلى ارتداء دعامات للركبتين وجوارب ضاغطة لتخفيف الألم». وأكدت أنها لن تتوقف عن تحديات «هولا هووب» الماراثونية، حتى تصل إلى 100 ساعة متواصلة.