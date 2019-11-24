اشترى نادياً ليهديه للمشجعين

المصدر: دبي - البيان

أكمل كولن وير، الفائز بجائزة يانصيب يورمليونز، إجراءات صفقة شراء نادي باتريك ثيسل، ويخطط لإهداء ملكيته إلى مشجعي النادي في العام المقبل، وفق ما ذكر موقع «بي بي سي» بالعربية.

واشترى وير معظم أسهم النادي وملكية الأرض التي يقام عليها ملعب «فيرهيل» التابع للنادي.

وسيعيد وير، المشجع المخضرم لكرة القدم الإسكتلندية، عائدية الأرض إلى النادي الذي يلعب في الدوري الإسكتلندي الممتاز.

وستوزع حصته البالغة 55 في المئة من أسهم النادي، على مجموعة من مشجعي النادي، يجري إعدادها على وفق نموذج «ويل سوسيتي» في مذرويل.

وسيتم نقل الأسهم المجاني هذا في موعد «لا يتجاوز الـ 30 من شهر مارس 2020».

وقد استثمر وير نحو مليونين ونصف من مجموع الـ 161 مليون جنيه استرليني، التي ربحها في اليانصيب في عام 2011، في نادي غلاسكو، وقدم سابقاً مبلغ 6 ملايين جنيه استرليني لإنشاء أرضية جديدة للتدريب.

وسيُشكَل مجلس مؤقت «من ذوي الخبرة»، ومجموعة عمل تمثيلية لتشكيل هيئة تتسلم ملكية الأسهم.