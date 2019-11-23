كشف أثري جديد بمنطقة سقارة المصرية يضم العشرات من التماثيل

المصدر: وام

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري عن كشف اثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية يضم 75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز و25 صندوقا خشبيا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط، وتماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ، لوزير الآثار المصري بحضور أكثر من 40 سفيرا لدول عربية وأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب بالإضافة الى عدد ضخم من الصحف ووكالات الأنباء والتليفزيونات المحلية والعالمية.

ووصف وزير الآثار المصري الاكتشاف الجديد بأنه "متحف كامل" ضم بالإضافة لما سبق تماثيل لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة وللإله أنوبيس، ومومياتين لحيوان النمس.

كما ضم الإكتشاف الجديد العثور علي جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر، وجعارين اخرى صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبو منجل.

وضم مجموعة أخرى من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثالا من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت.

وقال الوزير المصري إن البعثة عثرت أيضا علي تابوتين صغيرين من الحجر الجيري للقطة باستت وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم الحورى للملك بسماتيك الأول من الأسرة 26 وصندوق خشبي صغير عليه بقايا قناع مذهب وتمثالين من الخشب لسيدتين كل منهما برأس الكوبرا.

كما ضم الاكتشاف العديد من تماثيل الكوبرا وإفريز من الخشب يمثل حيات الكوبرا وتمائم ورأس طائر أبو منجل، وناووس من الخشب الملون بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و3 تماثيل للصقر حورس ومجموعة من التمائم مختلفة الأشكال والأحجام بعضها عثر عليه داخل لفائف من الكتان و تماثيل اوشابتى من الفيانس و مجموعة من البطاقات من ورق البردي عليها رسومات للآلهة تاورت و العديد من الأقنعة الخشبية والطينية الملونة و عمود الجد، و مسند راس خشبي.

وقال وزير الآثار، انه تم ايضا الكشف عن عدد من المومياوات الكبيرة نتوقف عند 5 منها يرجح انها تخص شبل، يرجع للقرن السابع قبل الميلاد عصر النهضة للاسرة 26 .. واكتشف عالم الآثار الان زيفي في هذه المنطقة هيكلا عظميا لأسد.

وأشار إلى أن هذا الكشف ليس الأخير هذا العام، وإنما هناك كشف آخر سيتم الاعلان عنه في شهر ديسمبر القادم، كما سيتم الانتهاء من 3 مشاريع مهمة تشمل قصر البارون والمعبد اليهودي ومتحف الغردقة.