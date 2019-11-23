أقنعة واقعية أكثر من الوجوه البشرية

المصدر: دبي - البيان

ابتكر علماء جامعتي: «يورك» البريطانية و«كيوتو» اليابانية، أقنعة سيليكون زائفة واقعية للغاية، يزعمون أنها «أكثر قابلية للتصديق من الوجوه البشرية»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية. وتتميز الأقنعة بالعديد من الصفات المشابهة للمعالم البشرية، بما في ذلك النمش والتجاعيد والشعر.

ولاختبارها، طلب العلماء من المشاركين في الدراسة إلقاء نظرة فاحصة على مجموعة من الصور، وتحديد أي وجه طبيعي أكثر. وكشفت النتائج أن المشاركين خدعوا بالأقنعة بنسبة 20% تقريباً.

وأوضح الدكتور روب جينكينز، الذي عمل في الدراسة، أن مهمة المشاركين تمثلت في تحديد القناع في كل زوج من الصور، وأظهرنا لهم أقنعة مشابهة قبل بدء الاختبار. ومن المرجح أن يكون معدل الخطأ في العالم الحقيقي أعلى بكثير من ذلك.