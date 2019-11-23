كلب ضال ينقذ الكوالا من حرائق غابات أستراليا

المصدر: سيدني - رويترز

يقوم كلب تخلى عنه أصحابه عندما كان جرواً بمهمة جديدة هي المساعدة في البحث عن حيوانات الكوالا المصابة في حرائق الغابات المدمرة بأستراليا وإنقاذها.

وتدرب كلب المراعي الأسترالي الهجين الذي يحمل اسم «بير» على البحث عن حيوانات الكوالا والدصيور (السنور الجرابي) وهو حيوان بري أسترالي آخر من ذوات الجراب. وقال رومان كريستسكو المسؤول عن الكلب وخبير البيئة في جامعة صن شاين كوست لرويترز «هذا أول عام نشارك فيه في مكافحة الحرائق، الأمر أكثر خطورة مما نفعله عادة». وارتدى بير جوارب لحماية مخالبه كي يتسنى له البحث في المناطق التي التهمتها الحرائق.

وحيوانات الكوالا من أبرز ضحايا حرائق الغابات الأسترالية، حيث يخشى نفوق أكثر من 350 من هذه الحيوانات الجرابية.

وتحت رعاية الصندوق الدولي للرفق بالحيوان عثر بير على عشرات من الكوالا التي تحتاج لمساعدة أو لأغراض بحثية منذ بداية العام الحالي.