الانتفاخ مؤشر خطير

المصدر: دبي - البيان

يؤكد العلماء أن انتفاخ المعدة قد يشير إلى وجود حالة هضمية كامنة تعرف باسم «مرض الاضطرابات الهضمية»، تتطلب اتباع نهج علاجي مختلف مثل تغيير النظام الغذائي للفرد.

وأوضحت مؤسسة «سيلياك» البريطانية المعنية بالأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أن مرض الاضطرابات الهضمية خطير للغاية، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم عند تناول الغلوتين، ما يؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء وتوقف الجسم عن امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح من الطعام.

وتتراوح أعراض المرض من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تشمل الانتفاخ والإسهال والغثيان والإمساك والتعب وقرحة الفم، وفقدان الوزن المفاجئ وفقر الدم. وكشفت هيئة الصحة الوطنية البريطانية أن مرض الاضطرابات الهضمية ينجم عن رد فعل سلبي على الغلوتين.