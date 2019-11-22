ليغو" تصدر نموذج “دبي" يناير المقبل

المصدر: دبي – خالد المهيري

تستعد شركة " ليغو " الدنماركية المتخصصة في قطع تركيب الألعاب لإصدار نموذج تركيب لمدينة دبي، ضمن سلسلة "ليغو" للهندسة المعمارية والمتخصصة في تركيب أشهر وأبرز المعالم حول العالم.

وتسربت صور الإصدار الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يضم النموذج الجديد برج خليفة، وفندق برج العرب، وأبراج الإمارات، وبرواز دبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها شركة " ليغو " بإنتاج ألعاب تحاكي معالم دبي العالمية، إذ أصدرت الشركة في العام 2011 نموذج لبرج خليفة الأطول في العالم بمناسبة الذكرى الـ 40 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي العام 2016 نسخة متطورة من ذات النموذج.

ومن المقرر إصدار النموذج في مطلع شهر يناير العام المقبل.