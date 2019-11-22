لماذا يضع الروس الضفادع في الحليب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قام سكان روسيا وفنلندا بابتكار طرق لحفظ الحليب من الفساد لعدم وجود ثلاجات.

ويتلف الحليب بعد أربعة أيام إن لم يتم حفظه، ولاحظ بعض سكان روسيا وفنلندا أن الحليب لا يفسد في حال وضع الضفدع داخله.

واكتشف العلماء سبب هذه الظاهرة العجيبة، فجلود بعض أنواع الضفادع تفرز مواد مضادة للبكتيريا والفطريات. وفي عام 2012، أجرى باحثون بجامعة موسكو الحكومية، دراسة أثبتت أن جلد الضفدع البني يفرز 76 نوعا من المواد الكيميائية التي تقضي على البكتيريا في المختبر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال الباحثون: إن بعض المواد الكيميائية المكتشفة تحارب بكتيريا السالمونيلا والمكورات العنقودية كما هو الحال لدى بعض المضادات الحيوية.

وكتب الباحثون "هذه الببتيدات يمكن أن تكون مفيدة للوقاية من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وعملها يفسر التجربة التقليدية القديمة لسكان الريف".