فيروس معوي في معرض «ليغو»

المصدر: دبي ـ البيان

أصيب عشرات من الأشخاص بأعراض تشبه الإصابة بفيروس معوي «نوروفيروس»، تضمنت التقيؤ، وذلك بعد حضورهم عرض «ليغو» الضخم ببريستول الإنجليزية.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية تواجد ما يصل إلى 4 آلاف شخص من الحضور في مركز «آكشن إندور سبورت» لحضور الحدث، ليشتكي كُثر من أنهم أصيبوا بالغثيان والإسهال.

يجري حالياً التحقيق في الواقعة من قبل السلطات الصحية في المدينة التي وقعت في مركز الألعاب الرياضي.

ومن المرجح أن العارضين هم الأكثر تضرراً للمرض. وبالمقابل وبشكل يتجاوز ما حصل، علق أحد المنظمين بأنهم قد «أمضوا عطلة نهاية أسبوع رائعة مع تحدث الكثير من الناس عن مدى حبهم لما فعلناه».