صدمة.. أم تنجب أضخم مولود في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وُلدت الطفلة ليلي غريس بمستشفى هول للنساء والأطفال بالمملكة المتحدة، بوزن 10 أرطال، في مفاجأة كبيرة لوالدتها جيسيكا دريك 23 عامًا، التي أنجبتها دون أخذ أي مسكنات للألم.

صدمة الأم اكتملت بأن تحوز ابنتها لقب "أكبر طفل مولود في مستشفى هال للنساء والأطفال" في الشهر الماضي، كما أنها الطفلة الوحيدة التي بلغ وزنها أكثر من 10 أرطال من مواليد ذلك الشهر، وهي تسجل 10 رطل 10 أوقية.

أوضحت الأم الجديدة: "لم أكن أعلم أنني أنجبت طفلةً كبيرة الحجم علماً بأنها ولدت مبكراً قبل موعد ولادتها بأسبوعين. كان من المقرر أن أنجب في الـ 17 من أكتوبر، بيد أنها ولدت في تاريخ 5 أكتوبر.

يبلغ عمر ليلي الآن شهراً ونصف الشهر، وهي توشك على ارتداء ملابس من 3 إلى 6 أشهر لأن ملابس حديثي الولادة أصبحت صغيرة للغاية بالنسبة إليها، وهي تبدو بحجمها، بحسب والدتها، أكبر من الأطفال بعمر ثلاثة أشهر.

في حين أن وزن الطفلة ليلي مثير للإعجاب فمن الجيد معرفة أن أكبر مولود على الإطلاق في بريطانيا كان بضعف حجمها. وهو بحسب "ميرور" البريطانية، طفل ولد بمستشفى ليفربول للسيدات، ولم يتم الكشف عن اسمه.