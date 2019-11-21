خصم خاطئ على الوجبات .. يكبد شركة خسائر بالملايين

المصدر: وكالات

تكبدت أكبر شركة أمريكية تمتلك متاجر لعلامة "برغر كينغ" خسائر بملايين الدولارات بسبب خصم مضاعف "بالخطأ" على وجباتها، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقدمت مجموعة مطاعم "كارولز" التي تمتلك متاجر لعلامتي "برغر كينغ" و "بوبايس" خصماً خاطئاً على وجبات "ووبر"، ما كلفها الملايين.

وتسبب الخطأ في خفض مبيعات الشركة بـ12.4 مليون دولار كما خفض أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بـ10.9 ملايين دولار.

وتدير "كارولز" منذ 29 سبتمبر أكثر من 1000 مطعم لبرغر كينغ، و60 مطعما لـ"بوبايس".

ووصف الخطأ بأنه "إيذاء ذاتي استمر من يونيو إلى أغسطس قبل أن تسارع المجموعة إلى تصحيحه.

وكتب جيريمي هامبلين، المحلل بمجموعة كريغ هلوم كابيتال أمس الأربعاء، أن مخزون مجموعة مطاعم كارولز من الأسهم، التي تبلغ قيمتها السوقية 394 مليون دولار، "يتم تداوله وكأنه سيتوقف عن العمل".

ونصح هامبلين بشراء أسهم الشركة، بسبب ارتفاع مبيعات البرغر النباتي في سلسلة "برغر كينغ"، والإقبال الشديد على شطائر الدجاج الجديدة في "بوبايس".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة إن الخطأ وقع لمرة وحيدة. لكن الشركة اكتشفته وصححته في أغسطس.